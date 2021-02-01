Семилетний мальчик спас отца и сестру, которых унесло течением

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Во Флориде семилетний Чейз спас отца и младшую сестру, которых унесло течением реки. Мальчик час плыл к берегу, чтобы позвать на помощь. Добравшись до земли, Чейз побежал в ближайший дом, его хозяева вызвали спасателей. Стивена Поуста и его четырехлетнюю дочь Эбигейл достали из воды живыми, сообщает CNN.

Чейз, Эбигейл и их отец Стивен. Фото: knife.media

Стивен с двумя детьми решил искупаться на реке Сент-Джонс в Джексонвилле. Он отошел на лодке от берега и бросил якорь. Эбигейл в спасательном жилете держалась возле кормы, но внезапно ее начало уносить сильное течение. Чейз бросился за ней, но его самого подхватил поток.

Отец сказал мальчику плыть к берегу и звать на помощь, пока он пытается спасти его сестру.

«Я сказал, что люблю его, потому что не знал, чем все закончится. Я пытался удержать их обоих. Но вымотался. Дочь уносило от меня все дальше», — рассказал Стивен.

Чейз час плыл на спине и греб по-собачьи, чтобы сохранить силы. В итоге он добрался до земли. Когда спасатели нашли лодку, рядом никого не было. Пришлось вызывать подмогу и расширять поиски. Оказалось, Стивена и Эбигейл унесло за 2,5-3 километра от лодки, их нашли живыми.





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