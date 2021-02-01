В реестре законов Бельгии нашли рецепт запеканки со спаржей

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Бельгийский юрист Морган Моллер случайно нашел рецепт запеканки со спаржей в онлайн-версии реестра «Монитор бельж» — государственной газеты, которая публикует постановления правительства Бельгии. Об этом сообщает «Би-би-си», ссылаясь на местные СМИ.

Иллюстративное фото: unsplash.com / sheri silver

Моллер обнаружил рецепт, когда изучал указ, касающийся цен на лекарства и медицинские товары. Внезапно поток канцелярита прервался и юрист прочитал короткий текст с описанием приготовления запеканки из шести пунктов. Последний из них был таким: «Приятного аппетита!»

Юрист сообщил об ошибке в твиттере. «Надоели люди, которые говорят, что „Монитор бельж“ бесполезен. Там можно найти все: законы, постановления, рецепты, да что угодно», — написал он. Спустя время информацию о запеканке удалили.

Впрочем, поделился управляющий редакцией «Монитор бельж», ошибка появилась только в цифровой версии газеты, которая не считается таким же авторитетным источником, как печатная. «Технически появление закона в онлайн-версии не является официальной публикацией, — сказал он. — Это свободная база данных, не имеющая никакой юридической силы. Официальный „Монитор бельж“ вычитывают и утверждают».

«Хорошо, что рецепт не попал в печать, — управляющий редакцией не скрывал своей радости. — Потому что в этом случае пришлось бы издать отдельный документ с поправками».





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