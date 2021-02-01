Названы самые популярные слухи о коронавирусе среди россиян

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Среди россиян особой популярностью пользуются слухи о вреде вакцин от коронавируса. Самые популярные из подобных непроверенных утверждений определили и назвали аналитики «Яндекс.Кью» и специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала». Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» релизе.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Michael Barón

При этом наиболее популярный слух о прививке — представление о том, что прививка может привести к бесплодию (39 процентов от всех постов и репостов по теме). Далее в списке идут псевдомедицинские слухи (лечение имбирем, водочные ингаляции и так далее), они встречаются в 23 процентах публикаций.

Самый популярный в соцсетях фейк за весь период — история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухани и близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним. В целом среди россиян в сети крайне высокой популярностью пользовались истории от людей, которые сообщают что-то из-за рубежа («письмо Полины» из Италии и обращение доктора Колосова).

В список также вошли фейковые новости, расхожие домыслы и заблуждения, народные рецепты самолечения. Всего исследователи собрали 244 фейка, активнее всего они распространяются в личном общении в мессенджерах.

Ранее социальная сеть Facebook сообщила о том, что перестанет удалять посты о том, что коронавирус был создан в лаборатории. Решение представитель соцсети объяснил текущими расследованиями о природе COVID-19 и консультациями с экспертами в области общественного здоровья. В прошлом соцсеть блокировала подобные публикации, считая их фейковыми.





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