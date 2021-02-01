Первый в мире человек заразился птичьим гриппом H10N3 в Китае

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В китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Фото: commons.wikimedia.org

Заразившийся — 41-летний мужчина из города Чжэньцзян. В конце апреля он почувствовал жар, после чего обратился в больницу, где его и госпитализировали. 28 мая врачи пришли к выводу, что пациент был инфицирован H10N3.

Сейчас с мужчиной все хорошо, его скоро выпишут. Всех людей, контактировавших с ним, поместили под медицинское наблюдение — заболевших среди них нет.

«H10N3 произошел от птиц, так как анализ генома показал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать человека», — удивились в ведомстве. Ранее подобных случаев не было.





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