В Новой Гвинее нашли новый вид лягушек. Их назвали шоколадными

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В болотистых джунглях Новой Гвинеи ученые нашли новый вид лягушек — Litoria mira. У амфибий кожа цвета какао, поэтому их прозвали шоколадными. Земноводных впервые заметили в 2016 году, все это время ученые подтверждали свое открытие исследованиями и ДНК-тестами, пишет The Guardian.

Шоколадная лягушка.

Ближайший родственник шоколадной лягушки — австралийская зеленая квакша. Иногда эти земноводные бывают коричневой окраски. Поэтому ученые должны были выяснить, действительно ли Litoria mira — новый вид.

ДНК-тесты показали: шоколадные лягушки эволюционировали настолько, что уже не смогут размножаться с квакшами из-за генетических различий.

Австралийская зеленая квакша.

Взрослая шоколадная лягушка достигает в длину 7-8 сантиметров. Скорее всего, они живут только на острове Новая Гвинея.

Ранее ученые открыли в Боливии двадцать новых видов животных и растений: дьявольскую лягушку, бабочку-сатира, змею цвета флага и других. Исследователи провели в горных джунглях всего две недели, при этом они были лишь в 48 километрах от Ла-Паса — столицы страны.





KNIFE.MEDIA

Фото: KNIFE.MEDIA