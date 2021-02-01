Исследование: шум может помочь справиться с одиночеством

Дата публикации: Сегодня, 11:10 Просмотрено: 72

Громкие звуки: музыка и фоновый шум — помогают одиноким людям физически и психологически ощущать близость с другими. Они снижают уровень гнева и подавленности. Это показало исследование ученых из университета Джеймса Кука с участием двух тысяч человек из разных стран, пишет Naked Science.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Ingo Schulz

Всевозможные шумы — часть социальной атмосферы. Многолюдные места — громкие. Поэтому с помощью шума можно имитировать присутствие кого-то рядом. Например, по этой причине некоторые включают телевизор, даже если не собираются его смотреть.

Слушая музыку на полной громкости одинокие и самоизолированные люди не только получают эмоции, но и восполняют потребность в общении.

«Кроме того, люди, как правило, более словоохотливы с друзьями и спокойнее с незнакомцами, поэтому со временем громкие звуки могут напоминать о событиях и людях», — добавил соавтор работы Деминг Ван.

Ученые считают, что результаты их работы помогут в борьбе с негативными последствиями одиночества у людей, которые столкнулись с ним из-за пандемии.





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