Семьям в Китае разрешили иметь трех детей

Дата публикации: Сегодня, 11:04 Просмотрено: 72

Такое решение приняли по итогам встречи китайского Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии. Его одобрил генсек Си Цзиньпин.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Jerry Wang

Пока неизвестно, когда решение вступит в силу. Reuters отмечает, что это будет значительной переменой во внутренней политике страны: раньше китайские семьи могли иметь только двоих детей.

Один из громких случаев, когда супругов оштрафовали за нарушение этого закона, произошел в конце февраля. Бизнесвумен Чжан Жунжун и ее муж завели семерых детей, чтобы у них получилось «идеальное число», и заплатили более одного миллиона юаней штрафа (155 тысяч долларов США). Без этой выплаты дети — пять мальчиков и две девочки — не получили бы документы, удостоверяющие личность.

С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двоих детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивает размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы страны.





LENTA.RU