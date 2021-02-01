Тающие ледники Гренландии загрязняют реки большим количеством ртути

Дата публикации: Сегодня, 10:41 Просмотрено: 94

Тающий ледяной щит Гренландии несет огромное количество ртути в близлежащие реки. Концентрация токсичного металла в них в десять раз превышает среднестатистические показатели. Это может быть опасно для рыбы, животных и людей, которые их едят. К таким выводам пришли американские ученые, пишет NewScientist.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Dylan Shaw

Ртуть — металл природного происхождения. Он содержится в некоторых горных породах. Когда ледник тает и медленно спускается по склону холма, он измельчает породы и «высвобождает» ртуть. Именно так она может поступать в талые воды.

Ученые дважды взяли пробы воды в трех реках рядом с ледником. Он питает их 800 кубическими метрами воды в секунду. Анализ показал, что концентрация ртути в ней такая же, как в сильно загрязненных человеком реках.

Талые воды ледников Гренландии выносят в океан 1440–2310 миллимоль ртути на квадратный километр. Это огромный показатель. Выявленная концентрация — самая высокая из когда-либо описанных для вод, не загрязненных человеком.

Юго-западная часть ледника Гренландии ежегодно может выносить в океан до 42 тонн ртути. Это примерно 10% от предполагаемого глобального экспорта ртути из рек.





KNIFE.MEDIA