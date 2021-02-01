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ОкрошкаСтранные сны учат нас справляться с неожиданностями, говорят ученые

Дата публикации: Сегодня, 17:21 Просмотрено: 68

Исследователи из Университета Тафтса в Массачусетсе предположили, что странные сны, которые видят люди, это своеобразная тренировка перед неожиданными ситуациями. Ученые говорят, что таким образом мозг может отдыхать от привычных повседневных сценариев.

Странные сны учат нас справляться с неожиданностями, говорят ученые
Иллюстративное фото: unsplash.com / Alexandra Gorn 

«Выдвигались различные гипотезы о природе странных снов, но до сих пор не шло речи об их какой-либо конкретной функции», — говорит Эрик Хоэл, доцент кафедры нейробиологии.

Хоэл привел в пример распространенные проблему при обучении ИИ, которая заключается в том, что в какой-то момент алгоритм слишком хорошо изучает определенный набор данных и принимает только один сценарий как единственно верный. Чтобы исправить это, ученым приходится вводить новые, нестандартные элементы.

Исследователи предполагают, что аналогичным образом мозг создает странные и сюрреалистические сны, чтобы в случае чего быть готовым к ним в реальной жизни.

«Именно необычность снов и их расхождения с реальным опытом придает им биологическую функцию», — отмечает Хоэл.

Теперь ученые хотят проверить, верна ли эта гипотеза.


KNIFE.MEDIA

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