Странные сны учат нас справляться с неожиданностями, говорят ученые

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Исследователи из Университета Тафтса в Массачусетсе предположили, что странные сны, которые видят люди, это своеобразная тренировка перед неожиданными ситуациями. Ученые говорят, что таким образом мозг может отдыхать от привычных повседневных сценариев.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Alexandra Gorn

«Выдвигались различные гипотезы о природе странных снов, но до сих пор не шло речи об их какой-либо конкретной функции», — говорит Эрик Хоэл, доцент кафедры нейробиологии.

Хоэл привел в пример распространенные проблему при обучении ИИ, которая заключается в том, что в какой-то момент алгоритм слишком хорошо изучает определенный набор данных и принимает только один сценарий как единственно верный. Чтобы исправить это, ученым приходится вводить новые, нестандартные элементы.

Исследователи предполагают, что аналогичным образом мозг создает странные и сюрреалистические сны, чтобы в случае чего быть готовым к ним в реальной жизни.

«Именно необычность снов и их расхождения с реальным опытом придает им биологическую функцию», — отмечает Хоэл.

Теперь ученые хотят проверить, верна ли эта гипотеза.





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