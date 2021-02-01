Странные сны учат нас справляться с неожиданностями, говорят ученые

ОкрошкаСтранные сны учат нас справляться с неожиданностями, говорят ученые
Дата публикации: Сегодня, 17:21 Просмотрено: 68
Исследователи из Университета Тафтса в Массачусетсе предположили, что странные сны, которые видят люди, это своеобразная тренировка перед неожиданными ситуациями. Ученые говорят, что таким образом мозг может отдыхать от привычных повседневных сценариев.
«Выдвигались различные гипотезы о природе странных снов, но до сих пор не шло речи об их какой-либо конкретной функции», — говорит Эрик Хоэл, доцент кафедры нейробиологии.
Хоэл привел в пример распространенные проблему при обучении ИИ, которая заключается в том, что в какой-то момент алгоритм слишком хорошо изучает определенный набор данных и принимает только один сценарий как единственно верный. Чтобы исправить это, ученым приходится вводить новые, нестандартные элементы.
Исследователи предполагают, что аналогичным образом мозг создает странные и сюрреалистические сны, чтобы в случае чего быть готовым к ним в реальной жизни.
«Именно необычность снов и их расхождения с реальным опытом придает им биологическую функцию», — отмечает Хоэл.
Теперь ученые хотят проверить, верна ли эта гипотеза.
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