Мыши устроили пожар и сожгли дом

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В австралийском штате Новый Южный Уэльс, шестой месяц страдающем от нашествия грызунов, мыши устроили пожар и сожгли жилой дом. Об этом сообщает News.com.au.

Фото: wikipedia.org

Пожар начался, когда хозяйки, медсестры Ребеки Уорд (Rebekah Ward), не было дома. По версии полиции, причиной возгорания стало замыкание, вызванное мышами, повредившими проводку. Трое детей Уорд, которые были в здании, успели выбежать на улицу, а сосед спас их питомцев: мопса Литтл-Мисс и кошку Лекси. Сам дом и все имущество, которое было у семьи, оказались уничтожены огнем.

«К тому времени, когда я приехала, дом был полностью охвачен пламенем, — рассказывает Уорд. — Сотрудница полиции, которая там была, рассказала, что видела мышей, прыгавших с крыши, чтобы спастись от огня».

Грызуны стали плодиться на востоке Австралии после урожайного 2020-го года. Нашествие началось в Новом Южном Уэльсе, затем полчища мышей захватили Квинсленд и Южную Австралию и продолжают распространяться. Они уничтожают посевы и проникают в жилые дома, школы и больницы. Нанесенный ущерб оценивается в миллионы австралийских долларов (сотни миллионов рублей), пишет Daily Mail.

В марте сообщалось, что тысячи мышей заполонили город Ориндж в австралийском штате Новый Южный Уэльс. По утверждению одной из семей, за два дня им удалось поймать более 200 мышей. Другой местный житель похвастался полным ведром мертвых грызунов.





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