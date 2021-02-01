Ученые восстановили зрение человеку, который не видел 20 лет

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Французские ученые частично восстановили зрение мужчине, который ничего не видел последние 20 лет. Исследователи использовали светочувствительные белки, обнаруженные в водорослях, пишет BBC.

Фото: knife.media

Имя пациента не раскрывается. Известно, что ему 58 лет и он из Бретани. В 80-х мужчине диагностировали пигментный ретинит. Это наследственное дегенеративное заболевание глаз. Оно приводит к гибели светочувствительных рецепторов на поверхности сетчатки.

От пигментного ретинита страдают около двух миллионов человек во всем мире. Полная слепота наступает редко. Но в случае пациента из Бретани последствия были именно такими.

Мужчину лечили оптогенетикой. Это новая область медицины. Суть метода в активации и контроле отдельных нейронов с помощью света.

Ученые использовали белок каналродопсин, впервые его обнаружили в водорослях. Каналродопсин меняет свое поведение, реагируя на свет. Микробы, например, с его помощью движутся к источникам излучения.

На первом этапе лечения ученые ввели в не поврежденный болезнью нижний слой сетчатки пациента вирусный вектор, который стимулировал производство каналродопсина.

После этого выжившие клетки смогли посылать в мозг мужчины электрический сигнал, когда на них попадал свет. Таким образом пациент смог его видеть. Правда, только в янтарных оттенках. Поэтому мужчина носил очки с видеокамерой спереди и проектором сзади. Они помогали преобразовать световые сигналы в спектр, который смог бы различить пациент.

Несколько месяцев исследователи ждали, пока в глазах мужчины накопится высокий уровень каналродопсина.

Первое, что увидел пациент из Бретани — белые полосы пешеходного перехода. Сейчас он может различить и посчитать предметы, лежащие перед ним на столе.

После лечения мужчина не видит идеально. Но разница между ограниченным зрением и его полным отсутствием для него существенна, она может изменить жизнь.

«Пациент был немного расстроен, так как между началом лечения и моментом, когда он что-то увидел, прошло много времени. Но когда он рассказывал, что смог различить линии пешеходного перехода на улице, он был так взволнован. Мы все были взволнованы», — рассказал соавтор научной работы Жозе-Ален Сахель.

Ученые считают, что их метод можно будет использовать для терапии пациентов с полной потерей зрения. Нынешнее исследование показало отличные результаты, но в нем участвовал только один человек.





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