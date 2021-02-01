У берегов Бразилии из-за женских трусов погиб дельфин

Дата публикации: Вчера, 17:47 Просмотрено: 98

На пляж Итапоа в Бразилии выбросило тушу погибшего дельфина. На левый плавник самки были намотаны женские стринги, они практически врезались в кость. Ветеринары считают, что дельфин запутался в трусах, когда был молодым. Они мешали ему плавать и охотиться, пишет Daily mail.

Фото: dailymail.co.uk

Млекопитающее жило с открытой раной: кожа вокруг нижнего белья заросла, а оно осталось продетым через плавник, будто серьга. Синтетические ткани несут угрозу для морских животных — они могут разлагаться сотни лет.

Посмертно дельфину диагностировали хроническую слабость. Она выражалась в худобе, пневмонии и большом количестве паразитов в части уха и в легких. Вокруг морды и дыхательного отверстия были следы от рыболовной сети.

Молодая самка принадлежала виду гвианский дельфин. Он находится под угрозой исчезновения.

LENTA.RU