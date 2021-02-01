Полковник опустил глаза на совещании с Шойгу и попал под расследование

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В Минобороны провели расследование в отношении полковника, который якобы уснул в ходе онлайн-совещания с главой военного ведомства Сергеем Шойгу. Об этом в среду, 26 мая, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Сергей Шойгу. Фото: commons.wikimedia.org

По данным издания, речь идет о полковнике Вязовском, который принимал участие в селекторном совещании с министром обороны 3 ноября 2020 года. Одному из участников встречи показалось, что спустя полчаса после ее начала полковник заснул. Офицер написал жалобу на Вязовского, после чего в отношении того начали проверку.

По результатам проверки было установлено, что на самом деле полковник не спал, а конспектировал речь Шойгу, из-за чего и опускал глаза. Помимо него, выступление глава Минобороны конспектировали еще несколько военных — все они опускали глаза более чем на пять секунд.

В итоге в ведомстве предложили запретить участникам подобных встреч опускать глаза более чем на пять секунд, пишет Baza.

«Лента.ру» обратилась за комментарием в Минобороны, но не получила оперативного ответа.

LENTA.RU