В Арктике нашли затонувшую подлодку времен Великой Отечественной войны

Дата публикации: Вчера, 15:57 Просмотрено: 110

Затонувшую подводную лодку обнаружили в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А», где раньше проходили безрезультатные поиски военной техники. Об этом рассказал начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис в интервью «Российской газете».

Иллюстративное фото: profile.ru

«Лодка сильно пострадала при взрыве, скорее всего сдетонировал боезапас. Корпус разломился на три части», — сообщил он.

Корнис уточнил, что судно находится на глубине более 100 метров. Из-за этого его обследование проводилось только с помощью телевизионных необитаемых подводных аппаратов. Он отметил, что сейчас нельзя точно установить направление движения лодки, потому что ее носовая часть и середина развернуты относительно кормовой части более чем на 100 градусов.

Ранее сообщалось, что в России нашли массовое захоронение советских военнопленных времен Великой Отечественной войны. На месте захоронения в селе Лушниковка Воронежской области был транзитный лагерь — там военнопленных привлекали к строительству секретной железной дороги «Берлинка».

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