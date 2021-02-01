Исследование: Арктика нагревается в три раза быстрее остальной планеты

Дата публикации: Вчера, 10:25 Просмотрено: 103

Арктика нагревается в три раза быстрее других частей Земли. Меньше чем за полвека, с 1971 по 2019 год, среднегодовая температура в регионе выросла на 3,1 °C. На планете в целом — на 1 °C. К таким выводам пришли эксперты Программы арктического мониторинга и оценки.

Иллюстративное фото: pexels.com / stein egil

Температура в Арктике резко повысилась в 2004 году по необъяснимым причинам, заявили исследователи. С тех пор она только растет. Темп потепления увеличился на треть по сравнению с предыдущими десятилетиями.

К концу века в Арктике станет на 3,3-10 °C теплее, чем в 1985-2014 годах. Если человечество будет медлить с сокращением выбросов парниковых газов, изменения будут максимальными.

Они затронут 4 миллиона человек, проживающих в регионе. Арктика станет более влажной, вместо снега там будет идти дождь. Изменится среда обитания животных, часть видов, возможно, мигрирует.

Ранее ученые выяснили, что стратосфера стала тоньше почти на полкилометра из-за выбросов углекислого газа.

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