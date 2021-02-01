Ученые вырастили сердце из стволовых клеток

ОкрошкаУченые вырастили сердце из стволовых клеток
Дата публикации: Вчера, 10:13 Просмотрено: 107
Австрийские ученые успешно вырастили из пучка человеческих стволовых клеток крошечное искусственное сердце. Размером оно не превышает кунжутное семя.
Фото: knife.media
Получившаяся пульсирующая масса — это первый самоорганизующийся миниатюрный орган, напоминающий человеческое сердце. Раньше для создания таких кардиоидов использовали каркас, формы и матрицы, вокруг которых собирались клетки.
В этот раз ученые использовали шесть сигнальных путей, чтобы подтолкнуть клетки к самоорганизации и развитию. Точно такие же сигналы координируют развитие сердца у человеческих эмбрионов.
KNIFE.MEDIA