На экраны скоро выйдет «Какашка и весна»

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Создатели фильма «Сипсик» экранизировали детские рассказы Андруса Кивиряхка, ставшие известными благодаря сборникам «Какашка и весна», «Карневал и картофельный салат» и « Чертенок и Фейцсбук». Первый короткометражный анимационный фильм по этим историям скоро покажут в кинотеатрах вместе с киноверсией другого произведения Кивиряхка - «Похороны по-эстонски».

Иллюстративное фото: pikabu.ru

«Какашка и весна» рассказывает мелодраматическую историю тоски, дружбы, любви и ее рождения и смерти. Любовь нередко умирает, часто умирают во имя любви и вместе с ней. Но чтобы была жизнь, всегда требуется любовь. Кажущаяся простой и понятной история скрывает множество различных посланий - от сохранения природы до терпимости к взглядам и чувствам.

Режиссер фильма «Какашка и весна» и «Похороны по-эстонски» - Рене Вильбре, продюсер - Кристель Тылдсепп. Какашку озвучил Майт Малмстен.

Короткометражный фильм, премьера которого состоится 4 июня, - это пилотный выпуск кассеты с пятью фильмами, которая поступит в кинотеатры осенью 2022 года.

Фильм снят на студии A Film Eesti, дистрибьютор ленты Hea film.

BNS