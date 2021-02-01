В выходные дни фотографы-натуралисты устроят охоту за лучшими кадрами

Дата публикации: Сегодня, 16:18 Просмотрено: 105

В эти выходные состоится 24-й фотоконкурс «Бескровная охота», участников которого призывают запечатлеть характерные для Эстонии виды природы, а в случае удачи – норку, охотничье животное этого года.

Фото: RMK

В этом году конкурс «Бескровная охота – 2021» пройдет снова в два этапа: первый этап продлится с восхода солнца 21 мая до заката 23 мая виртуально, т. е. в течение этих трех дней каждый фотограф будет снимать весеннюю природу Эстонии в самостоятельно выбранном регионе. Второй этап пройдет в традиционной форме с 10 по 12 сентября в Вильяндимаа, где фотографы соберутся в базовом лагере на берегу озера Выртсъярв в Вайбла.

«Охотничьим животным Бескровной охоты в этом году выбрана норка. Во время осенней фотоохоты вокруг места сбора будет много подходящих водоемов, таких как реки Педья и Пылтсамаа, и, конечно же, озеро Выртсъярв. Однако, если повезет, норка может попасть в объектив камеры и весной», – сказал главный организатор Бескровной охоты Тийт Хант.

По словам Хунта, в этом году в соревнованиях примут участие почти 40 фотографов, среди которых будут как постоянные, так и новые участники.

Из сделанных весной и осенью снимков природы каждый участник выберет до десяти лучших. Жюри в свою очередь отберет из них около 60 наиболее интересных кадров для фотовыставки, которая откроется в конце октября в Лесном доме RMK в Таллинне. На открытии выставки также будут объявлены победители.

На протяжении многих лет участники фотосоревнований охотились на животных, птиц и рыб, как на суше, так и в водоемах. Охотничьими животными были бобры, кабаны, глухари, лоси, олени, рыси, лесные куницы, барсуки, тетерева, выдры, вальдшнепы, косули, вороны и енотовидные собаки.

Бескровная охота похожа на настоящую, но вместо оружия на ней используются фотоаппараты, вместо пороха – карты памяти, а трофеем становится большое количество фотографий животных и природы. Ни одного выстрела, только тихие щелчки затвора камеры. Цель конкурса состоит в том, чтобы при помощи фотографии изобразить ландшафты и обитателей нашего региона.

Организаторами Бескровной охоты являются Центр управления государственными лесами (RMK) и Overall Eesti AS.



Дополнительная информация:

Тийт Хунт

Организатор «Бескровной охоты»

tiithunt@gmail.com<mailto:tiithunt@gmail.com>

+372 506 7488





Марина Полтавцева

специалист по коммуникациям RMK