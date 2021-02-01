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Банк Citadele в ходе опроса жителей стран Балтии выяснил, что при совершении более крупных покупок пятая часть жителей Эстонии всегда будет использовать возможность оплаты в рассрочку, а женщины охотнее мужчин откладывают деньги на большие покупки.

Иллюстративное фото: unsplash / Tim Mossholder

Как сообщила BNS в пресс-релизе руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен, выяснилось, что в теплую погоду 55% ​​жителей Эстонии начнут чаще использовать летние транспортные средства, такие как велосипеды, самокаты, роликовые коньки и т.п.

«Поскольку велосипед является отдельной статьей расходов, мы также хотели узнать, как именно люди совершают подобные крупные покупки, – пояснила Марина Хакиайнен. – Мы узнали, что 21% респондентов всегда пользуются возможностью совершить покупку в рассрочку, 60% экономят, чтобы накопить необходимую сумму, а 7% берут кредит для немедленного приобретения товара».

Опрос также показал, что откладывать деньги готовы 56% мужчин и 63% женщин. Мужчины также охотнее берут кредиты, чтобы приобрести нужную вещь немедленно.

«В сравнении Эстонии, Латвии и Литвы большой разницы не оказалось, хотя эстонцы несколько меньше заинтересованы в кредитах, чем их соседи. Если в Эстонии готовых взять кредит было 7%, то в Латвии 13%, а в Литве 10%, – сказала Хакиайнен. – Можно надеяться, что желание людей сберегать с годами выросло благодаря повышению финансовой грамотности».

Заказанное Citadele исследование предпочтений в отношении двухколесных транспортных средств показало, что жители Латвии и Литвы летом чаще намерены пользоваться машинами. В то время как 28% жителей Эстонии заявили, что сохранят свои нынешние привычки в отношении физической активности и летом, в Латвии таких респондентов было 36%, а в Литве 37%.

По словам Хакиайнен, исследование также выявило важную проблему: «С одной стороны, положительно, что в теплую погоду многие хотят кататься на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и так далее, но целых 90% жителей Эстонии заявили, что даже не задумывались о покупке страховки для своих велосипедов, чтобы защитить их от кражи и повреждений в результате несчастных случаев». Всего 2% респондентов заявили, что такая страховка у них уже есть.

«Однако, такой результат, вероятно, связан с тем, что страхование велосипедов сопровождается другой услугой. Например, наша кредитная карта X Prime также включает страхование велосипеда» - отметила Хакиайнен.

Статистика показывает, что с мая происходит все больше краж велосипедов, и такая ситуация сохраняется до сентября. Например, в апреле 2020 года в Эстонии было зарегистрировано 30 краж велосипедов, а в мае таких случаев было уже 68. В июне и июле воры похитили 75 и 77 велосипедов соответственно.

По заказу Citadele опрос в странах Балтии был проведен в марте исследовательской фирмой Norstat. В каждой стране была опрошена примерно 1000 человек.

Citadele Group – латвийский финансовый концерн, предоставляющий финансовые услуги и услуги по управлению активами. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Латвии, Литве, Эстонии и Швейцарии.





BNS