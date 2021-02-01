На улицы Чикаго выпустили тысячу кошек для борьбы с крысами

Дата публикации: Сегодня, 15:08 Просмотрено: 97

Чикаго неоднократно признавали «самым крысиным» городом США. С грызунами там решили бороться экологически чистым способом — с помощью котов. Гуманное общество Tree House с 2012 года трудоустроило в Чикаго тысячу бездомных животных, пишет WGN 9.

Иллюстративное фото: pexels / Peng Louis

Проект Tree House называется «Кошки на работе». В нем участвуют животные, которых после отлова и стерилизации нельзя было вернуть в места их проживания. Например, заброшенное здание, где они обитали, снесли.

«Это дикие животные, которые не освоятся в доме или приюте. Проект „Кошки на работе“ дает им шанс прожить свою лучшую жизнь». Зоозащитники из Tree House.



Проект работает так: затерроризированные крысами собственники жилых или коммерческих помещений обращаются за помощью к волонтерам. Они отдают им двух-трех кошек. Животные работают за еду, крышу над головой, заботу и ласку. Нередко из простых наемных сотрудников они превращаются в членов семьи.

Сара Лисс из Tree House рассказала, что кошки обычно не едят много крыс. Они активно убивают их только в самом начале. Потом грызуны стараются держаться подальше от помещения, где живут коты. «Они на самом деле сдерживают крыс своими феромонами», — заявила Лисс.

Ранее бездомному коту из Киева присвоили звание майора Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Свои служебные обязанности: сон и регулярные перерывы на еду — кот-спасатель исполняет в кабинете начальника части.

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