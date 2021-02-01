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ОкрошкаВ Финляндии начали выпускать бумажные бутылки для виски

Дата публикации: Сегодня, 14:57 Просмотрено: 107

В Финляндии начали производить экологичные бумажные бутылки для виски — этим занялись компании Stora Enso и Pulpex.

В Финляндии начали выпускать бумажные бутылки для виски

Упаковка сделана из целлюлозного волокна, обработанного специальным пищевым покрытием на водной основе. При утилизации такую бутылку можно будет классифицировать как бумажные отходы.

К выпуску готовились с прошлого года. Теперь такие бутылки для виски будут закупать компании Pepsi, Unilever и Castrol партиями по 750 млн штук. Также ожидается, что в 2021 году в экологичной таре выпустят виски Johnnie Walker.

KNIFE.MEDIA

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