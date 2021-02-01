В США назвали способный пережить ядерную войну город России

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Москва, в отличие от Лондона и Вашингтона, способна пережить ядерную войну, поскольку защищена «огромным противоракетным щитом», уверяет американский журнал The National Interest.

Иллюстративное фото: unsplash / Ivan Karpov

Издание называет данный российский город наилучшим местом, где можно пережить потенциальный конфликт.

Журнал напоминает, что столицу России будет защищать, в частности, система противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль».

Допускается, что данный комплекс может бороться и с гиперзвуковыми угрозами.

«Учитывая трудности, с которыми сталкивается Россия в плане доходов, еще предстоит выяснить, может ли быть реализован проект А-235», — заключает журнал.

В апреле американское издание 19FortyFive написало, что российские военные «до зубов вооружены» новым оружием.

В ноябре 2020 года на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно протестирована ракета системы А-235 «Нудоль», предназначенная для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) США.

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