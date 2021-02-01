Исследование: почти все коралловые рифы могут исчезнуть к 2050 году

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К 2050 году 94% коралловых рифов могут исчезнуть, если человечество будет выбрасывать в атмосферу еще больше углекислого газа. При худшем сценарии — они будут полностью разрушены к концу столетия. Всему виной закисление и потепление мирового океана. К таким выводам пришли ученые из австралийского университета Джеймса Кука.

Иллюстративное фото: pexels.com / Tom Fisk

«Процесс разрушения будет иметь серьезные последствия для рифовых островов, а также для людей и других организмов, чья жизнь зависит от коралловых рифов», — заявил соавтор исследования Скотт Смитерс.

Исследователи проанализировали данные, собранные в 233 точках на 183 различных рифах. Почти половина из них находится в Атлантике, чуть больше трети — в Индийском океане, 11% — в Тихом.

Оказалось, уже сейчас изменение окружающей среды затрудняет рост кораллов и других организмов, важных для поддержания структуры рифовых систем. Катастрофы можно избежать, если немедленно начать сокращать глобальные выбросы парниковых газов, считают исследователи.

В ходе предыдущей научной работы австралийские ученые установили, что из-за потепления океана за последние 25 лет погибли более половины кораллов Большого Барьерного рифа.

Ранее израильские ученые заменили настоящие кораллы на их точные копии из биопластика — рыбам они понравились больше оригинала.

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