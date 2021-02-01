Житель деревни нашел лягушку размером с младенца

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Житель одной из деревень под Хониарой, столицей Соломоновых Островов, нашел гигантскую лягушку размером с младенца. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: latestly.com

35-летний владелец лесопилки Джимми Хьюго (Jimmy Hugo) охотился на кабанов, когда заметил, что пара псов играет с огромной лягушкой Cornufer guppyi весом около килограмма. Мужчина признался, что никогда раньше не встречал подобных особей.

«Она была размером с ребенка», — подчеркнул Хьюго. По его словам, местные жители готовят и едят Cornufer guppyi, предпочитая их курятине, однако поймать этих земноводных довольно сложно.

К моменту обнаружения лягушка уже была мертва, поэтому жители деревни решили ее съесть. «Надеюсь, в следующий раз нам попадется живая лягушка, и мы не потревожим ее», — отметил Хьюго. Мужчина сделал памятную фотографию с земноводным, на которой видно впечатляющие размеры животного.

Cornufer guppyi считаются одними из самых больших лягушек в мире. В последние годы численность этих земноводных сократилась из-за вырубки лесов и застройки домов в их естественной среде обитания. Кроме того, их чувствительная кожа часто страдает от химикатов, которые люди используют при стирке одежды в ближайших водоемах.

Ранее жители тайской деревни в провинции Сурин стали поклоняться шестилапой лягушке и просить у нее удачи. Люди собираются вокруг амфибии и приносят ей подношения: цветы и ароматизированные палочки.

LENTA.RU