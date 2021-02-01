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ОкрошкаКитай проведет разделительную линию по вершине Эвереста

Дата публикации: Сегодня, 15:18 Просмотрено: 94

Власти Китая решили провести по вершине Эвереста разделительную линию, чтобы защитить своих альпинистов от контактов с теми, кто взбирается на гору со стороны Непала. Все из-за вспышки ковида в непальском лагере.

Китай проведет разделительную линию по вершине Эвереста
Иллюстративное фото: unsplash.com / Ben Lowe

Пока не ясно, как именно будет выглядеть линия. Сейчас с китайской стороны на Эверест поднимается 21 альпинист. Гидам поручили очертить границы до того, как покорители доберутся до вершины.

Эксперты уже высказали сомнения по поводу того, возможно ли провести границу на высшей точке Эвереста. Специалисты уверены, что альпинистское снаряжение и кислородные маски — вот лучшая защита от заражения. Кроме того, людям с респираторным заболеванием в любом случае будет тяжело забраться так высоко.

KNIFE.MEDIA

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