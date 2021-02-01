Том Круз в знак протеста отказался от своих Золотых Глобусов

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Актер Том Круз вернул три присужденные ему награды “Золотого глобуса” в знак протеста против недостаточного расового разнообразия в Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая вручает премию. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Том Круз на вручении "Золотого глобуса" 2000г. Фото: скриншот youtube.com

Том Круз вернул награды, которые он получил за роли в фильмах “Рожденный четвертого июля”, “Джерри Магуайер” и “Магнолия”.

Скандал из-за недостаточного расового разнообразия в HFPA начался после публикации The Los Angeles Times, в которой говорилось, что в жюри кинопремии, состоящем из 87 журналистов, нет темнокожих.

6 мая HFPA представила планы по радикальной реформе организации. Правление предложило значительно увеличить число темнокожих людей, а также составим новый этический кодекс.

Актеры и журналисты раскритиковали план изменений. Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало призвали Голливуд прекратить сотрудничество с ассоциацией до тех пор, пока в HFPA не будут проведены более существенные реформы.

Кроме того, бойкот организации объявили Netflix, Amazon и Warner Media, а NBC отказалась транслировать церемонию вручения премии в 2022 году. При этом представители телеканала заявили, что готовы провести трансляцию в 2023 году, если будет проведена реформа HFPA.

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