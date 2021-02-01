Турист провел несколько часов над пропастью на разрушенном мосту

Дата публикации: Сегодня, 10:13 Просмотрено: 53

В Китае турист провел несколько часов над пропастью на разрушенном из-за урагана мосту, сообщает Telegram-канал Mash.

Иллюстративное фото: shine.cn

Мужчина прогуливался по стеклянному мосту с прозрачным полом. В это время начался сильный ураган, который вырвал из-под его ног несколько частей пола. В результате пострадавший ухватился за перила и стал ждать спасения. Ему удалось выжить.

Происшествие случилось рядом с горой Пиянь, которая располагается в городе Лунцзин. Уточняется, что подобные сооружения распространены в стране, нередко в мосты встраивают экраны, которые имитируют трещины на конструкции.

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