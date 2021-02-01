«Машины для убийств»: в Новой Зеландии пытаются избавиться от ежей

Дата публикации: Вчера, 15:07 Просмотрено: 229

В Новой Зеландии тщетно пытаются избавиться от ежей, завезенных в страну британскими колонизаторами много лет назад. Животные напоминали им о садах на родине.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Piotr Łaskawski

С тех пор популяция ежей выросла в несколько раз из-за отсутствия хищников, которые могли бы ее регулировать естественным образом. Теперь животные буквально уничтожают флору и фауну в Новой Зеландии.

«Наплевав на пищевую цепочку, они блаженно блуждают по лесам и садам, съедая невероятное количество местных существ», — говорят эксперты. Например, по подсчетам исследователей, за сутки один еж может съесть до 60 сверчков-уэта —редких насекомых, встречающихся только в Новой Зеландии.

Власти страны пытаются уничтожить животных путем отлова, охоты и отравления, но мало кто из местных жителей хочет этим заниматься. Тут действует психологический барьер, ведь ежи выглядят как милые создания.

Чтобы хоть как-то решить проблему, некоторые ученые предлагают собрать всех ежей и отправить обратно в Великобританию. Там за их сохранение как раз борются, устанавливают им маленькие пабы в садах и открывают ежиные парки отдыха.

KNIFE.MEDIA