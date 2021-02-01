“Матерью года” стала учитель из Кохтла-Ярве

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Союз женщин Эстонии выбрал Матерью года Ульви Вилуметс — маму трех взрослых дочерей и бабушку шестерых внуков. Ульви Вилуметс живет в своем родном городе Кохтла-Ярве и работает в Йыхвиской гимназии руководителем кафедры и учителем эстонского языка как неродного. Сегодня утром президент Республики вручила титул “Мать года” Ульви Вилуметс в телепередаче “Утро с Ану”.

Фото: КАЙРИТ ЛЕЙБОЛЬД / ERR

“У каждой мамы своя история. В жизни бывают тяжелые и легкие времена, так и наши Матери года не являются исключением. Самая большая ответственность мам — принимать правильные решения ради своих детей! В этот раз историю Матери года особенно ярко охарактеризовали ее три дочери. Они описали, как заботы и тепла их мамы хватает не только дочерям и внукам, но и многочисленным бывшим и нынешним ученикам, которых ей довелось обучать на протяжении 40 лет. Особенной Мать года Ульви Вилуметс делает также ее увлеченность своей работой ради того, чтобы молодежь в русскоязычных школах могла выучить эстонский на очень хорошем уровне и чтобы на их дальнейшем жизненном пути не возникало ни единого препятствия из-за незнания языка. Повзрослев, дочери Ульви стали лучшими подругами матери и могут в полной мере оценить усилия, приложенные ею для совмещения воспитания троих маленьких детей, долголетнего брака и успешной карьеры”, — сказала председатель Союза женщин Эстонии Майлис Альт.

Фото: КАЙРИТ ЛЕЙБОЛЬД / ERR

“Я принимаю присвоенный мне титул “Мать года” с чувством благодарности. Это большая честь, и я очень счастлива. Однако важно понимать, что на самом деле звание “Мать года” является символическим признанием для всех мам и бабушек, которые остаются в Ида-Вирумаа и воспитывают здесь своих детей. Это признание также относится ко всем, кто выбрал профессию учителя и наряду со своими детьми стремится воспитывать и обучать других детей. А также ко всем, кто заботится дома о своем тяжелобольном члене семьи или близком человеке, чтобы обеспечить ему или ей достойные условия”, — сказала Мать года Ульви Вилуметс.

Ульви Вилуметс считает преподавание эстонского языка как неродного своей жизненной миссией и активно работает над этим как на местном, так и национальном уровнях. Она воплотила множество инициатив и четырежды удостаивалась титула “Учитель года”. В 2017 году семья Ульви основала MTÜ Virumaa Noortefond (Вирумааский молодежный фонд) с целью объединить сообщество и внести свой вклад в то, чтобы мечты молодых людей сбывались.

Союз женщин Эстонии вместе с Эстонским обществом мужского хорового пения отмечают День матери и присуждают титул “Мать года” уже на протяжении 23 лет.

JANA.DELFI.EE