Уку Сувисте отправился на конкурс "Евровидение" в Роттердам

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В воскресенье, 9 мая, эстонский певец Уку Сувисте вылетел в Роттердам для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение 2021".

Уку Сувисте Фото: esckaz.com

Вместе с Сувисте в Нидерланды также отправились генеральный продюсер конкурса Eesti Laul Томи Рахула, продюсер Лаура-Лийза Вейлер и бэк-вокалист Каарел Орумяги, сообщил портал Menu.err.ee.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая.

Уку Сувисте с песней "The Lucky One" выступит во втором полуфинале.

Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.ee будут вести прямую трансляцию шоу с комментариями на русском языке.

ERR.EE