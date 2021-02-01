Российские ученые нашли научные подтверждения посмертной медитации

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Посмертная медитация (тукдам) — практика буддийских монахов. Они считают: даже если медики зафиксировали биологическую смерть, человек еще не умер, пока в его теле находится сознание. В состоянии тукдам оно пребывает в глубокой медитации, пишет РИА «Новости».

Фото: unsplash.com / Iván Tejero

Тела монахов, практикующих посмертную медитацию, могут не разлагаться несколько дней или недель. В тибетской буддийской литературе указано, что лицо умершего способно излучать свечение, а тело — оставаться теплым.

Чтобы изучить тукдам, основатель Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев запустил Проект исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях.

С разрешения Далай-ламы Медведев открыл на юге Индии два научных центра. Ученые обследовали больше ста медитирующих монахов из семи разных монастырей. Также исследователям предоставили доступ к телам монахов в состоянии тукдам.

Психофизиологические данные ученые собирали с помощью приборов. Состояние тел монахов оценил судмедэксперт. Таким образом исследователи получили научные доказательства того, что оно кардинально отличается от состояния других тел на аналогичных сроках после биологической смерти.

«То есть мы получили первые научные подтверждения состояния тукдам», — заключил Медведев.

Директор фонда «Сохраним Тибет» Юлия Жиронкина считает, что если ученые докажут реальность существования посмертной медитации, человечество сможет рассматривать сознание не как функцию мозга, а как отдельный фактор, «без которого невозможна жизнь».

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