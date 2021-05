Исследование: коты любят сидеть даже в воображаемых коробках

Команда психологов из США и Австралии определила, что коты любят сидеть не только в настоящих, но и в воображаемых коробках, то есть внутри одномерных конструкций, формирующих или напоминающих квадрат. Об этом ученые рассказали в своей научной работе If I fits I sits («Если я влезу, я сяду»), опубликованной в журнале Applied Animal Behavior Science, сообщает Science Alert.

Фото: unsplash.com / Sahand Babali

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC