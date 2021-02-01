Исследование: коты любят сидеть даже в воображаемых коробках

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Команда психологов из США и Австралии определила, что коты любят сидеть не только в настоящих, но и в воображаемых коробках, то есть внутри одномерных конструкций, формирующих или напоминающих квадрат. Об этом ученые рассказали в своей научной работе If I fits I sits («Если я влезу, я сяду»), опубликованной в журнале Applied Animal Behavior Science, сообщает Science Alert.

Фото: unsplash.com / Sahand Babali

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC — Gabriella Smith M.A. (@Explanimals) May 4, 2021

Целью ученых было протестировать визуальное восприятие кошек, для этого они привлекли к исследованию 500 волонтеров. Добровольцев попросили провести дома эксперимент с котом и несколькими фигурами, включая квадрат Канижа — оптическую иллюзию, состоящую из четырех надрезанных кружков: эти кружки ставят таким образом, чтобы они напоминали четыре угла квадрата. Каждый волонтер должен был заснять эксперимент на камеру и отправить ролик ученым.

Для экспериментов волонтеры размещали перед кошками несколько фигур, включая обычный квадрат, квадрат Канижа и неправильный квадрат Канижа, кружки в котором смотрели в разные стороны (последняя фигура была контрольной). Сами же хозяева во время эксперимента были в непрозрачных солнцезащитных очках, чтобы случайно не подать питомцу какой-либо знак.

В финальное исследование ученых вошли только 30 записей волонтеров. Согласно им, кошки садились в обычный квадрат так же часто, как и в квадрат Канижа, а неправильный квадрат Канижа они выбирали намного реже.

«Это поддерживает нашу гипотезу о том, что кошки воспринимают иллюзорный квадрат так же, как и реальный», — резюмировали авторы исследования.

Почему коты садятся в коробки — уже другой вопрос. Ученые предполагают, что в таких коробках, пусть даже воображаемых, животные чувствуют себя комфортнее.

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