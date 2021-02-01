Исследование: меньше всего шансов получить кредит в банке с 11 утра

Дата публикации: Сегодня, 11:08 Просмотрено: 23

Шансы на одобрение кредита или реструктуризацию долга минимальны с 11 до 14 часов и после 17:00. К такому выводу пришли ученые из Кембриджа, проанализировав 26,5 тысячи решений 30 сотрудников крупного банка, пишет Phys.org.

Иллюстративное фото: vgr.by

Самое удачное время для клиентов — с 8:00 до 11:00. Самое неблагоприятное — с 13:00 до 14:00. В это время, как правило, одобряется меньше всего заявок. Причем не по объективным причинам.

Результаты исследования можно объяснить усталостью от принятия решений (decision fatigue), которую к середине дня начинают испытывать менеджеры. Она приводит к тому, что сотрудники банка выбирают наиболее безопасный и простой вариант ответа на заявку.

После обеда и отдыха менеджеры снова готовы анализировать данные и принимать взвешенные решения. Ближе к концу рабочего дня усталость возвращается.

Уровень одобрения заявок по часам.

Выводы ученых основаны на решениях менеджеров, которые начинали работать в 8:00-10:00 и заканчивали в 18:00 с перерывами на обед между 13:00 и 15:00. Если бы у сотрудников был более гибкий график, банк мог дополнительно заработать на кредитных продуктах полмиллиона долларов.

KNIFE.MEDIA