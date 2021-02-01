Жителям округа Колумбия запретили танцевать на свадьбах

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Мэр округа Колумбия в США запретил жителям танцевать на свадьбах. Это правило принято в рамках борьбы с пандемией как раз перед началом свадебного сезона. Объявление о запрете застало многие пары врасплох.

Фото: скриншот youtube.com

«Это безумие», — говорит Стефани Садовски, организатор свадеб в Вашингтоне и владелица свадебного агентства. По ее словам, из-за внезапного ограничения многие в экстренном порядке переносят торжества за пределы округа.

«Планируя свадьбу, они и так пошли на уступки, бесконечно сокращая количество гостей», — говорит Садовски.

Представители мэра объясняют запрет тем, что как только люди встают и начинают танцевать, их поведение меняется. Люди с большей вероятностью будут сближаться и прикасаться друг к другу, а значит будут больше подвержены заражению.

KNIFE.MEDIA