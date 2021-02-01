Pfizer вызвал у страдающего от болезни Паркинсона гиперсексуальность

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Pfizer Italia выплатит 60-летнему мужчине полмиллиона евро компенсации за побочные эффекты препарата Cabaser, который он принимал для облегчения симптомов болезни Паркинсона. Лекарство вызвало у пострадавшего гиперсексуальность и тягу к азартным играм, пишет агентство ANSA.

Иллюстративное фото: ilmeteo.it

Итальянец страдал от побочных эффектов пять лет: с 2001 по 2006 год. Информация о них появилась в инструкции по применению только год спустя.

«Первые симптомы появились через несколько месяцев после приема препарата. Я стал чрезвычайно возбужденным сексуально и начал играть. Думал, я сошел с ума», — рассказал пострадавший.

Итальянец даже был вынужден уволиться с работы, так как украл там 100 тысяч евро, чтобы спустить на онлайн-казино. Мужчина планирует вернуть деньги, получив компенсацию.

Судебный процесс длился шесть лет. Адвокат итальянца подчеркнул, что его подзащитный никогда не оспаривал медицинское действие лекарства. Причиной разбирательства стало отсутствие важной информации в инструкции по применению.

KNIFE.MEDIA