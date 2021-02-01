Pandora перейдет на выращенные в лаборатории алмазы вместо натуральных

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Ювелирный бренд Pandora перестанет использовать натуральные алмазы и перейдет на выращенные в лаборатории. Об этом сообщается на международном сайте компании.

Фото: isstock.ga

Коллекцию из искусственно выращенных алмазов представили в Великобритании. В линейку вошли серебряные и золотые кольца, браслеты, ожерелья и серьги. Их стоимость — от 250 фунтов (около 26 тыс. рублей). Ожидается, что в других странах украшения начнут продавать в 2022 году.

Гендиректор Pandora Александр Лачик в интервью «Би-би-си» подчеркнул, что отказ от натуральных камней — часть политики устойчивого развития. Выращенные в лаборатории алмазы дешевле добытых в природе, а по текстуре, прозрачности и другим характеристикам не отличаются от них.

В 2020 году производство бриллиантов в лаборатории выросло до 7 млн карат. Тем временем добыча природных алмазов упала до 111 млн карат (для сравнения, пик пришелся на 2017 год, когда добыли 152 млн карат), говорится в отчете Антверпенского всемирного алмазного центра.

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