Календарь садовода: чем заняться на участке в мае

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Пожалуй, ни один месяц не может похвастаться таким буйным обилием свежей зелени и белых цветов. Будь то огромное дерево или мелкая травка, майский оттенок молодой зелени всегда ассоциируется у нас с солнцем, теплом и пышным цветом, пишет латвийский Delfi.

Иллюстративное фото: botanichka.ru

В мае дни стали настолько длинными, что из садов и огородов не хочется уходить, ведь под лучами солнца и пение птиц даже работать в саду — одно удовольствие. Но даже когда сад приведен в порядок, посеяны семена и посажена рассада, во второй половине месяца май удивляет нас заморозками. Чтобы не растеряться в майской суматохе, мы собрали для вас все рекомендации по садовым работам в мае.

Работы в декоративном саду

Если в конце апреля вы еще не высадили зимостойкие растения и кустарники, то лучше всего это сделать в начале мая, чтобы растения восполнили силы.

В сухую погоду следует сажать луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы.

Если долго не было дождей, то поливают весь сад. Очень важно, была ли зима снежной. В песчаной почве растениям может не хватить влаги, и они могут погибнуть.

Чтобы укрепить растения, их поливают навозной жижей, настойкой или отваром для растений. Почву удобряют триходермином или другими составами. В магазинах для садоводов можно купить специальные минеральные смеси для каждой из групп цветов — роз, рододендронов, лилий, хвойных растений и т.д.

Фото: garden-zoo.ru

В саду сажают хвойные деревья, рододендроны, лиственные декоративные кусты.

Во второй половине мая и осенью сажают цветущие луковичные растение — фрезии, лилии, гладиолусы, а после заморозков — далии и канны.

Разделяют и пересаживают зимостойкие цветы — например, кореопсис и анафалис пересаживают каждые 3-4 года, флоксы, астры и другие среднезимостойкие цветы — каждые 5-10 лет, а самые долговечные зимостои (анемоны, лилейник, астильба, хосты) — через 15 лет, когда заметна потеря декоративного вида растения или оно заросло сорняками.

Пересаживают подснежники и белоцветник.

В клумбы сажают летние цветы — календулу, космею, настурцию, мак, матиолу, нигеллу, резеду, васильки, подсолнечники и т.д.

Сажают двух- и многолетние цветы.

Во второй половине мая после заморозков высаживают рассаду летних цветов. Перед посадкой растения закаляют — сначала их оставляют на пару часов в месте, защищенном от солнца и ветра, и со временем это время увеличивают и приучают к прямым солнечными лучам, ветру и вечерней прохладе.

После цветения обрезают форзиции, спиреи, отламывают отцветшие соцветия сирени.

В конце месяца, когда появляются бутоны, повторно удобряют розы.

Ухаживают за клумбами, по необходимости мульчируют их.

Начинают косить газон. Первый покос происходит после того, как трава достигла 8-12 см в высоту. Важно состричь не больше четверти высоты.

Работы в фруктовом саду

Если весна не столь ранняя, то в начале мая сажают фруктовые деревья и ягодные кусты. Растения в кустах или контейнерах можно сажать весь май. Саженцы фруктовых деревьев, с прививками на подвое для сеянцев сажают, чтобы место прививки оказалось на уровне верхнего слоя почвы, а саженцы плодовых деревьев с прививкой для снижения роста — на 5-10 см ниже.

Если это не сделано в апреле, то в мае деревья обрабатывают бордоской жидкостью (0.5 — 1.0%). Если в прошлом году деревья затронули паразиты, вредители или болезнь, то необходимо опрыскать деревья соответствующим профилактическим фунгицидом или инсектицидом. Это делается до или после того, как появились листочки в начале мая или же после отцветения в конце мая (исключение — препараты для ограничения ржавчины на грушах и можжевельника: они распрыскиваются во время цветения).

С клубники удаляют старые листья, удобряют.

Сажают новую клубничную рассаду. Перед посадкой почву обрабатывают защитными средствами. Для раннего урожая клубнику накрывают агропленкой.

Фото: riakchr.ru

Как только завязываются бутоны, для профилактики от долгоносиков клубнику и малину обрабатывают 2-процентным раствором Фитоэколы или свежим хвойным порошком.

Ягодные кустарники размножают отводками.

Прививают плодовые деревья.

Сажают бруснику и клюкву. В конце мая сажают виноград.

Для борьбы с вредителями в конце цветения слив на деревьях вешают баночки с бродящей жидкостью. После появления листвы на плодовых деревьях и ягодных кустах ставят феромонные ловушки и щитки с белым и желтым клеем.

Защищают посадки от майских заморозков. Весной плодовым деревьям грозят радиационные заморозки, которые происходят в морозные ясные ночи, когда тепло от нагретой земли и растений сменяют массы холодного воздуха. Такие заморозки больше всего угрожают низким растениям — их защищают агросеткой, сложенной в несколько слоев. Плодовый сад можно обогревать костром из медленно горящих материалов и сильно чадящих материалов — щепы, соломы. Можно использовать дымовые свечи. Если есть сильная система полива, то можно использовать ее — если всю ночь поливать растения, то будет поддерживаться температура около ноля. Но этот метод не эффективен, если заморозки держатся несколько дней.

Работы в огороде

В начале месяца готовят грядки для посадки семян и рассады. Лучше подготовить почву заранее, чтобы она успела осесть, а известь — нейтрализоваться.

Фото: flo.discus-club.ru



Сажают салат, мангольд, лук, редис, хрен, брюкву, свеклу, щавель, шпинат.

Пропалывают проросшую свеклу и морковь.

Сажают зелень — укроп, тимьян, орегано, петрушку, сельдерей.

Когда закончились заморозки, то сажают огурцы, кабачки, тыкву, томаты.

Сажают картофель, капусту, цветную капусту, лук.

В неотапливаемых теплицах высаживают томаты, огурцы, паприку, баклажаны.

Между растениями сажают зелень, которая привлекает насекомых опылителей и отпугивает вредителей.

Работы во дворе

Собирают и готовят салат и мед с одуванчиками, песто из крапивы.

Проверяют и чистят принадлежности для гриля.

Очищают плиточный зазор от сорняков, если нужно — обновляют песком.

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