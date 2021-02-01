Видеоролик с Дзюбой собрал за несколько часов 2 млн просмотров

Дата публикации: Сегодня, 11:07 Просмотрено: 95

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" третий год подряд выиграли чемпионат России. Нападающий питерского клуба Артем Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула, чем вызвал большой ажиотаж среди интернет-пользователей.

Фото: скриншот Analysis TV

Видеоролик с Дзюбой в костюме супергероя стал вирусным. За несколько часов в популярном инстаграм-профиле "433" он собрал свыше 2 млн просмотров.

Золотые медали "Зенит" завоевал за два тура до финиша чемпионата России, разгромив на своем поле ближайшего преследователя московский "Локомотив" - 6:1 (3:0). С одной стороны, такой крупный счет свидетельствует о безоговорочной победе "Зенита". В то же время этот результат лучше всяких слов говорит о невысоком уровне чемпионата России.

Теперь "Зенит" 8-кратный чемпион СССР и России (1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021). Три последних титула питерский клуб завоевал под руководством Сергея Семака. Такая победная серия удавалась в российском футболе только наставнику московского "Спартака" Олегу Романцеву.

DELFI.EE