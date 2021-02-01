Жителям американского штата раздадут пиво за прививки от коронавируса

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Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал жителям бесплатное пиво за прививки от коронавируса. По бокалу пива раздадут каждому взрослому, который сделает прививку в мае, сообщил он Twitter.

Фото: pexels.com Anete Lusin

«Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться», — сообщил Мерфи.

Сертификат о вакцинации нужно будет предъявить в одну из принимающих участие в акции пивоварен.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил стоимость вакцинации от коронавируса взрослого населения планеты. По его словам, для вакцинации большинства взрослого населения мира организации потребуется от 35 до 45 миллиардов долларов в следующем году.

На данный момент Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для вакцинации от COVID-19 четыре препарата: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson.

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