7 советов, на которые следует обратить внимание при страховании каско

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Водители часто выбирают страхование каско по самой низкой цене полиса и не вникают в условия договора. В худшем случае это может закончиться неприятным сюрпризом при обращении за страховой компенсацией.

Иллюстративное фото: kindlustame.ee

Руководитель сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанд, обращает внимание на следующее: «Перед заключением договора важно убедиться, какие риски покрываются, какие исключения необходимо учитывать, а также ознакомиться с другими важными условиями договора. При необходимости Вы всегда можете попросить совета у поставщика услуг. Ознакомление с условиями договора подтверждает правильность выбора страховой компании и договора. В 2020 году клиенты страхования каско Swedbank подавали в среднем 290 заявлений об ущербе в неделю, и средний размер выплачиваемого возмещения составлял почти 1700 евро, а самый крупный ущерб составил 82 000 евро. Это подтверждает необходимость страхования каско, особенно для водителей, которые ездят каждый день».

Поэтому страховой эксперт Swedbank рекомендует при выборе добровольного автострахования обращать внимание как минимум на семь вещей:

1. Какие риски застрахованы?

Страхование каско покрывает ущерб, причинённый транспортному средству в результате внешнего, внезапного и непредвиденного события, и его размер во многом зависит от выбранного пакета страхования. Можно выбрать как более скромное, так и комплексное страхование с множеством дополнительных защит, например, страхование всех рисков.

Благодаря страхованию от всех рисков Вам не нужно беспокоиться о том, что застраховано, а что нет. В договоре есть только несколько исключений (например, если в момент аварии автомобилем управлял пьяный водитель или у водителя не было водительских прав соответствующей категории, или если автомобиль был украден, а владелец не сообщил об этом в полицию).

В случае элитного страхования каско Swedbank, помимо защиты автомобиля и аксессуаров, также имеется защита личных вещей автовладельца, защита на случай срыва поездки, утери или поломки ключей автомобиля. Кроме того, страхование от несчастных случаев предоставляется как водителю, так и пассажирам.

2. Как возмещается ущерб, если автомобиль угнан или не подлежит восстановлению?

В случае кражи или полного уничтожения транспортного средства каждый владелец транспортного средства рассчитывает получить справедливую компенсацию за транспортное средство. При заключении договора необходимо обращать внимание на то, что именно страховая компания понимает под страховой суммой. Страховой суммой может быть рыночная стоимость транспортного средства до наступления страхового случая или согласованная стоимость, отдельно указанная в полисе. Если страховая сумма является рыночной стоимостью транспортного средства, необходимо учитывать, что на неё влияет не только техническое состояние автомобиля, но и рыночный спрос в соответствующий период.

При страховании совершенно нового автомобиля важное ключевое слово – страхование цены покупки автомобиля. Стоимость автомобиля значительно снижается, как только Вы покидаете автосалон, поэтому стоит убедиться, что в выбранный страховой пакет включено страхование именно цены покупки нового автомобиля. Это означает, что если автомобиль будет украден или полностью уничтожен из-за страхового случая, например, в течение шести месяцев после покупки, страховая компания возместит владельцу транспортного средства покупную стоимость, а не рыночную ли согласованную стоимость.

3. В каких случаях страховая компания может уменьшить размер страхового возмещения или отказаться от него?

Страхование каско не регулируется законом, поэтому Вы должны внимательно ознакомиться с условиями страховой компании, которая Вас интересует, и уяснить для себя, что страхование каско покрывает, а что нет. Например, страхование каско Swedbank не возмещает снижение рыночной стоимости транспортного средства, моральный ущерб или детали транспортного средства, которые уже были значительно повреждены до аварии.

Страховое возмещение может быть уменьшено или в нём отказано, например, если ущерб был причинён умышленно, если повреждение произошло зимой, а на автомобиле при этом стояли летние шины, если скорость была превышена, если предметы (например, груз) были неправильно закреплены на транспортном средстве или техническое состояние транспортного средства не позволяло его безопасно эксплуатировать, и это было известно водителю или очевидно.

4. Какую сумму должен внести сам владелец, если с его транспортным средством что-то случится?

В прошлом году клиенты страхования каско Swedbank подали наибольшее количество заявок на возмещение ущерба по несчастным случаям (47% случаев), повреждению стекла (35% случаев) и необходимости техпомощи (17% случаев).

При обычном несчастном случае (например, авария на перекрёстке или автостоянке), страхователь несёт собственную ответственность, которая обычно составляет около 200 евро. Как правило, повреждение стекла компенсируется без применения собственной ответственности страхователя, то же касается и техпомощи.

Содержание дополнительной защиты и собственной ответственности в разных страховых компаниях может сильно различаться, поэтому, помимо названия видов защиты, также узнайте, каковы параметры защиты, предел компенсации и собственная ответственность.

5. Включает ли цена страхового полиса страхование дополнительного оборудования, такого как детские сиденья, велосипедные крепления и багажный бокс на крыше?

Страховые компании применяют разные методы страхования аксессуаров. Можно найти пакет, в котором аксессуары не застрахованы, или выбрать защиту за дополнительную сумму. Если дополнительное оборудование также застраховано, остаётся только проверить, указана ли в договоре максимальная страховая сумма для дополнительного оборудования или она не ограничена.

У клиентов очень часто есть различные типы аксессуаров, присоединённых к автомобилям или находящихся внутри автомобиля – детские кресла безопасности, багажник на крыше и прикреплённые к нему держатели велосипедов, дополнительные фары и т. д. К дополнительным аксессуарам можно отнести также комплект запасных шин и колёсных дисков. Всё это и многое другое присутствует в обоих пакетах страхования каско Swedbank, и помимо самого автомобиля, покрывается страхованием по умолчанию, потому что так удобнее для клиента!

6. Используются ли оригинальные запчасти для ремонта автомобиля после неожиданной аварии?

Важный момент, на который следует обратить внимание – проведение ремонтных работ. Выбирая страхование, выясните, можете ли Вы, как автовладелец, выбрать любую ремонтную мастерскую для устранения повреждений или необходимо учитывать автосервис, указанный страховщиком. Ещё один важный аспект, который следует учитывать – используются ли оригинальные запчасти для ремонта старых автомобилей, и в каких случаях.

7. Есть ли ограничения на техническую помощь в дороге?

Все страховые компании предлагают техническую помощь на дороге в случае возникновения чрезвычайной ситуации, но выбор услуг и ограничений может варьироваться от компании к компании.

Вдумчивое отношение и благоприятный опыт одинаково важны как при участии в дорожном движении, так и при выборе страховой компании. Выбираемая страховая компания должна быть надёжным партнёром, который позаботится о стабильности Вашего бюджета в случае автомобильной аварии или даже угона автомобиля. Поэтому не торопитесь с выбором при оформлении страхования каско и внимательно ознакомьтесь с содержанием договора, не ориентируясь исключительно на цену предлагаемого полиса.

Карин Лаурима

Медиа-менеджер