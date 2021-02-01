Viru Prospekt Ученые нашли признаки того, что Красное море — это океан » Сайт газеты "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка О нас

ОкрошкаУченые нашли признаки того, что Красное море — это океан

Дата публикации: Сегодня, 10:07 Просмотрено: 71

Международная группа геологов пришла к выводу, что строение дна Красного моря типично для довольно молодого, но уже развитого океана. Ученые проанализировали возраст его океанической коры.

Ученые нашли признаки того, что Красное море — это океан
Красное море. Фото: deti.fm

Исследователи использовали гравиметрическую съемку и сейсмические данные, чтобы определить особенности строения дна Красного моря. Также они изучили его магматические образцы.

Выяснилось, что кора начала выплавляться 13 млн лет назад. Возраст оказался в два раза больше, чем было принято считать раньше. Ученые предположили, что континентальный этап развития Красного моря уже завершен.

Кроме возраста океан в Красном море выдает структура его коры, характерная для срединно-океанических хребтов.

KNIFE.MEDIA

Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все