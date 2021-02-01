Ученые нашли признаки того, что Красное море — это океан

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Международная группа геологов пришла к выводу, что строение дна Красного моря типично для довольно молодого, но уже развитого океана. Ученые проанализировали возраст его океанической коры.

Красное море. Фото: deti.fm

Исследователи использовали гравиметрическую съемку и сейсмические данные, чтобы определить особенности строения дна Красного моря. Также они изучили его магматические образцы.

Выяснилось, что кора начала выплавляться 13 млн лет назад. Возраст оказался в два раза больше, чем было принято считать раньше. Ученые предположили, что континентальный этап развития Красного моря уже завершен.

Кроме возраста океан в Красном море выдает структура его коры, характерная для срединно-океанических хребтов.

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