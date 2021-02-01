В Нидерландах провели перепись пчел

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В Нидерландах провели четвертую национальную перепись пчел. В разных городах 11 тысяч голландцев насчитали 200 тысяч пчел. Это значит, что их численность удалось стабилизировать благодаря стратегиям по сохранению популяции: высадке медовых магистралей и строительству пчелиных остановок и отелей, — пишет The Guardian.

Иллюстративное фото: photoxpress

Количество диких пчел в стране начало уменьшаться в 1940-х. Это может быть связано с развитием агропромышленного комплекса. Нидерланды — второй по величине экспортер сельскохозяйственной продукции в мире после США.

Еще полвека назад в полях было много диких цветов, которые поддерживали популяцию пчел. Сейчас эти земли засеяны сельскохозяйственными культурами, поэтому численность медоносных насекомых сокращается. Ситуацию усугубляет использование пестицидов. Сегодня больше половины из 360 видов пчел в Нидерландах находятся под угрозой исчезновения.

В 2018 в стране начала действовать стратегия по сохранению их популяции. В Амстердаме появились пчелиные отели. Они представляют из себя несколько соединенных полых стеблей растений или тонкого бамбука. В них могут в одиночку гнездоваться пчелы.

В Утрехте за три года поставили 316 остановок для пчел. Это стандартные остановочные комплексы, на крышах которых высажены растения. Они привлекают насекомых и поглощают частицы пыли.

В стране также работает проект Honey Highway. Муниципалитеты вместе с волонтерами садят полевые цветы на обочинах автотрасс и железнодорожных путей. Медовые магистрали обеспечивают пчел пищей и укрытием.

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