Как правильно есть апельсины

Дата публикации: Вчера, 13:07 Просмотрено: 141

Благодаря “Терминатору-2” и дословному переводу мы знаем американскую поговорку “просто, как апельсин”. Ну действительно: что в нем такого сложного? Диетологи, однако, утверждают, что даже такую простую вещь как апельсин нужно употреблять правильно — разумеется, с точки зрения диетологии. Но вы вряд ли согласитесь с этим способом.

Иллюстративное фото: unsplash.com

Врач-диетолог Ольга Перевалова описала правильный способ есть апельсины.

По мнению эксперта, плоды не следует резать на дольки и даже чистить. “Оптимально взять свежий фрукт, помыть его и съесть целиком, вместе с перегородками и с кожурой”, — утверждает она.

Перевалова объяснила, что апельсин теряет часть витамина C, когда его режут на дольки. Выжимать сок также не стоит: в него, по ее словам, попадает огромное количество фруктозы, то есть сахара. При этом в кожуре, которую многие выбрасывают, витаминов особенно много, и именно в ней содержатся каротиноиды, которые диетолог называет “витамином красоты, кожи хорошего качества, зрения, особенно ночного”.

Тем, кто не желает грызть нечищеные апельсины, эксперт советует есть кожуру отдельно. “Можно натереть на терке цедру, высушить и добавлять в чай, — предлагает она. — Можно использовать с фруктами и ягодами: перемолоть в блендере и сделать полезное пюре, потом убрать в холодильник и добавлять в чай, воду, компот”.

DELFI.EE