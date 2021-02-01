Исследование: с возрастом похмелье переносить проще

Дата публикации: Сегодня, 16:23 Просмотрено: 134

С возрастом переносить похмелье легче. К такому выводу, противоречащему личному опыту многих людей, пришли ученые из Нидерландов. Они опросили 761 человека в возрасте от 18 до 94 лет, из них 61,6% — женщины. Исследование опубликовано в журнале Оксфорда Alcohol and Alcoholism.

Иллюстративное фото: naked-science.ru

Ученые установили, что даже после одинакового количества алкоголя пожилые люди страдали от похмелья меньше, чем молодые. Частично это можно объяснить снижением болевой чувствительности. То есть само похмелье — одинаковое, просто люди старшего возраста лучше с ним справляются.

Основной фактор, влияющий на тяжесть похмелья в юности — употребление большего объема алкоголя в меньшие сроки. Хотя с возрастом еженедельное количество выпитого растет, оно распределяется не на два тяжелых приема, а на несколько дней.

При этом, если напиваться сильно, никакой возраст не спасет от тяжелого похмелья на следующее утро.





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