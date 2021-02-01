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На Филиппинах нашли сразу три вымерших вида огромных древних крыс — они были пушистыми и жили на деревьях. В лесах они выполняли ту же роль, которая сегодня досталась белкам.

Окаменелости нашли в пещере Кальяо. Там же около 67 000 лет назад обитал древний человеческий вид Homo luzonensis. Судя по всему, люди и крысы жили по соседству, так как их останки найдены в одном слое.

Исследователи говорят, что огромные грызуны смогли пережить ледниковый период и дожили до нынешних влажных тропиков. Они исчезли несколько тысяч лет назад. Возможно, на их окончательное исчезновение повлияли люди.

Ранее в Чили нашли кости древнего скунса, который жил среди динозавров.