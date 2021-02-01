Осторожно – сильный ветер может стать приговором для садового гриля!

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В последние несколько недель страховая компания PZU получила множество уведомлений о случаях, когда сильный ветер переворачивал дорогие грили, что приводило к их поломке. Этим возможный ущерб не ограничивается – в ветреную погоду гриль с незаблокированными колесиками может покатиться или перевернуться, повредив при этом настил террасы, окна и садовую мебель.

Иллюстративное фото: remoo.ru

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов PZU Яануса Танне, ни для кого не секрет, что в условиях ограничений люди много времени проводят дома, поэтому логично, что при первых же признаках весны грили переехали во двор. «Весенний ветер, как показывает опыт, часто не уступает по силе штормам поздней осени, поэтому не следует забывать о том, что любую уличную мебель в весенний период нужно фиксировать. Это касается как садовых кресел, так и грилей и батутов», – предупредил Танне.

Если к сообщениям о том, что на соседские участки улетают садовая мебель и батуты, специалисты PZU по рассмотрению ущербов привыкли, то этой весной ветер бывал настолько сильным, что двигал даже тяжелые грили. «В одном случае, например, ветер столкнул с террасы дома тяжелый керамический гриль, в результате чего корпус гриля разбился. В зависимости от производителя и модели стоимость такого гриля может достигать нескольких тысяч евро», – привел пример представитель PZU. Не защищены и обычные металлические газовые грили – они, как правило, легче керамических, поэтому ветру даже проще их сдвинуть.

По словам Танне, большинство таких случаев можно было бы предотвратить, если бы люди не забывали блокировать колесики грилей. «Несмотря на то, что домашнее страхование возмещает подобный ущерб, следует учитывать, что деньги – не единственный фактор. Если вы останетесь без гриля, вряд ли в тот же день удастся подобрать ему замену. Кроме того, нам известно о случаях, когда грили, покатившиеся из-за ветра, разбивали остекление террас, окна, портили садовую мебель или настил. При неудачном стечении обстоятельств на ликвидацию последствий уйдет довольно много времени и сил. Вряд ли много кто скажет, что предпочтет ремонтировать настил вместо того, чтобы наслаждаться весенним солнцем», – сказал Танне, добавив, что даже если вы не забываете ставить гриль на тормоза, хранить его все равно следует в более-менее защищенном от ветра месте.

PZU – международная страховая компания с 200-летней историей, входящая в странах Балтии в число крупнейших. По размеру оборота и возмещений ущерба PZU является одной из ведущих страховых компаний в Эстонии. В Польше PZU обладает 33% рынка страхования имущества и 42,9% рынка страхования жизни. В Центральной и Восточной Европе доля компании на рынке составляет 13%.





Трийн Пийбор

Директор по маркетингу и коммуникациям