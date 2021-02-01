Назван лучший автомобиль года

ОкрошкаНазван лучший автомобиль года
Дата публикации: Сегодня, 11:48 Просмотрено: 142
Электромобиль Volkswagen ID.4 стал лучшим автомобилем 2021 года по версии жюри престижной премии World Car Awards. Информация появилась на сайте конкурса.
Известно, что главными конкурентами немецкого производителя стали электромобиль Honda E и хетчбэк Toyota Yaris. Отмечается, что победитель премии получил 798 очков, в то время как автомобили, стоящие на втором и третьем местах, набрали 742 и 732 балла соответственно.
Вдобавок, согласно результатам конкурса, седан Mercedes-Benz S-Class выиграл категорию «самый роскошный автомобиль» с 853 очками, а спорткар Porsche 911 Turbo признали самым производительным — он опередил ближайшего соперника Audi RS Q8 на 30 пунктов.
Помимо этого, в нынешнем году электрокар Honda E получил звание «лучшего городского автомобиля», набрав 754 балла в данной категории. При этом вседорожнику Land Rover Defender жюри поставило 299 очков и присвоило ему награду за лучший дизайн.
В 2019 году автомобилем года стал британский электромобиль Jaguar I-Pace. Кроме того, Jaguar I-Pace победил в номинации «Самый экологичный автомобиль». Машина заняла первое место среди 40 участников. Вместе с ней в тройке лидеров оказались Audi e-tron и Volvo S60/V60.
LENTA.RU