Русский парень стал суперзвездой в Китае — и не может выбраться домой

Дата публикации: Сегодня, 10:44 Просмотрено: 246

Удивительную историю рассказали российские СМИ. Все в ней настолько абсурдно, что поверить в нее очень сложно. Однако все это происходит в реальности: русский парень попал в плен китайского талант-шоу — и выбраться, кажется, невозможно. Вот как об этом написал Glamour.

Фото: gazeta.ru

Владислав Иванов — 27-летний студент родом из Владивостока — приехал поработать переводчиком на популярном китайском шоу талантов Produce Camp 2021 (или CHUANG 2021), которое снимают в провинции Хайнань. В какой-то момент продюсеры проекта заметили юношу модельной внешности и предложили ему принять участие в шоу (как раз не хватало конкурсанта). Владислава заверили, что уже через две недели он сможет вернуться домой. Юноша согласился и взял псевдоним Lelush в честь героя аниме Лелуша Ламперужа.

Владислав был уверен, что не продержится на шоу и пары недель. Но все пошло совсем не так, как он ожидал. Несмотря на то, что Lelush нарочито плохо поет и танцует, сохраняя при этом покерфейс, он настолько полюбился китайской публике, что стал местной звездой. И хотя юноша с самого начала проекта заявляет, что устал и хочет домой, его фанаты продолжают отдавать за него свои голоса.

Вылететь из шоу Владиславу не помогла даже фальшиво спетая на русском языке песня — напротив, видео с этой песней так всем понравилось, что стало TikTok-хитом.

Дело в том, что Владислав не может самовольно уйти из проекта — за это ему грозит непосильный штраф. Чтобы помочь парню выйти из необычного “плена”, его поклонники из России запустили в сети хештеги #FreeLelush и #свободулелушу, призывая китайских зрителей дать Владиславу возможность уйти из шоу.

Но, кажется, чем сильнее Lelush стремится покинуть проект, тем активнее за него голосуют. Реалити-шоу, к слову, стартовало в эфире китайского телевидения 17 февраля. С тех пор вышло восемь эпизодов из десяти.

Но есть и хорошая новость: на этой неделе выйдет финальный эпизод шоу. Победит Лелуш или нет — на этом его странная история успеха закончится.

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