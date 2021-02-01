Полиция накрыла банду, которая распечатывала оружие на 3D-принтерах

Дата публикации: Вчера, 13:56 Просмотрено: 150

Испанская полиция накрыла подпольную мастерскую, где изготавливали оружие на 3D-принтерах. Это не будущее, это уже реальность, констатирует Noticia.

Фото: скриншот youtube.com

Мастерская располагалась на Канарских островах, её хозяин в обычной жизни работал в доме престарелых, а вечером ”печатал” и собирал пистолеты на продажу. При обыске в доме полиция нашла два 3D-принтера, кучу деталей оружия, руководство по ведению партизанской войны и материалы о превосходстве белой расы.

Интересно, что оружие, изготовленное на таких принтерах, невозможно отследить — его нет в базах. По сути, его просто не существует. Владельцу мастерской предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

DELFI.EE