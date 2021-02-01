Остров у центра Хельсинки превратят в большую общественную сауну

Дата публикации: Вчера, 13:22 Просмотрено: 139

К лету следующего года на острове Хюлкюсаари планируется открыть общественную сауну и летнее кафе, пишет YLE.

Хюлкюсаари Фото: dv.ee

Компания Senaatti-kiinteistöt, владеющая государственной недвижимостью, продала остров Хюлкюсаари дочернему предприятию инвестицинной фирмы Valo Investment. Стоимость сделки составила 7 миллионов евро.

Остров расположен недалеко от центра Хельсинки: он непосредственно примыкает к острову Коркеасаари, где находится столичный зоопарк, и связан с ним двумя насыпными мостами. Остров имел важное военно-стратегическое значение, а с 1973 по 2007 год там находился Морской музей Финляндии. После этого остров и постройки на нем стояли заброшенными.

Теперь же Хюлкюсаари, площадь которого составляет 3,7 гектаров, станет местом отдыха для горожан. К лету следующего года там планируется открыть общественную сауну и летнее кафе.

TURIST.DELFI.EE